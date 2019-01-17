РИАМО - 17 янв. На три корпуса проблемного столичного жилого комплекса «Спортивный квартал» выданы заключения о соответствии строительных объектов, остальные дома планируют сдать в июне и октябре 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Корпуса № 3 и № 10 ЖК «Спортивный квартал» в настоящее время прошли проверку соответствующего надзорного ведомства. В настоящее время подана заявка на проведение итоговой проверки по корпусам №№1 и 2», – отметил представитель Capital Group (технический заказчик, который достраивает проблемный объект - ред.).

Строительство указанных корпусов было завершено, согласно графику, в декабре 2018 года. После этого по всем корпусам, кроме №1 и №2, началась итоговая проверка.

Строительство первого этапа внешних сетей объекта также завершено по графику. В настоящее время сети также проходят итоговую проверку надзорного органа. Как только будет получено заключение о соответствии на первый этап строительства внешних сетей, компания сможет подать заявку на получение ЗОС на корпуса №№ 1, 2, 3, 10. Также на корпуса №№ 4, 5, 6, 11, 12 получение ЗОС запланировано на июнь 2019 года, на корпуса №№ 13, 14, 15 – на октябрь 2019 года.

«На корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22 ЖК «Спорт таун» Capital Group планирует получить заключения о соответствии в июне 2019 года, на корпуса №№ 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – в декабре 2019 года. Как пояснил технический заказчик, основной объем работы на стройплощадке ЖК «Спорт Таун» в текущем году придется на прокладку внешних коммуникаций», – отметила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Кроме того, в настоящее время в экспертизе находятся корпуса №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22 ЖК «Марьино град». Получение ЗОС на них намечено на март 2019 года. Получение ЗОС на корпуса №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 запланировано на июль 2019 года, на корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – на ноябрь 2019 года.

«Для соблюдения обозначенных сроков ведется активная работа по согласованию проектной документации, а также по продлению разрешений на строительство», – отметил руководитель проекта технического заказчика.

В ноябре 2017 года Capital Group (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт таун».

15 ноября 2017 года Capital Group начала работы на площадках проблемных объектов в поселении Филимонковское.