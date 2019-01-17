РИАМО - 17 янв. В понедельник, 21 января, в 14.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «О случаях неправомерного начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги в муниципалитетах Московской области».



В пресс-конференции примут участие:

- Антонова Лидия – секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы;

- Макушкин Михаил – первый заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;

- Ярочкин Дмитрий – временно исполняющий обязанности начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции;

- Андреева Елена – член координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области, председатель межпроектной рабочей группы проектов партии «Единая Россия» «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».



Случаи неправомерного начисления оплаты по услугам ЖКХ выявляются, в том числе, в ходе форумов председателей советов многоквартирных домов «Управдом». Эти форумы проводятся в Подмосковье при поддержке правительства Московской области.



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