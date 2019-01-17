РИАМО - 17 янв. Оттепель в Московском регионе на Крещение резко сменится похолоданием, с 19 января морозы в Подмосковье и Москве будут усиливаться, к 22 января ожидается до минус 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Накануне Крещения, 18 января, в регионе будет оттепель: ночью температура составит минус 5-3 градуса в столице и минус 8-3 в Подмосковье, а днем столбики термометров повысятся до 0 градусов, в центре Москвы – до плюс 1. Ожидается снег с метелью и ветром в 12-17 метров в секунду, может пройти мокрый снег.

«А в ночь на 19 января после прохождения холодного фронта температура воздуха понизится, и в течение суток будет в Москве минус 5-7 градусов, по области до минус 10 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер станет стихать. На дорогах будет очень скользко!» — говорится в сообщении.

В дальнейшем мороз станет усиливаться. К 22 января ночью до минус 20, днем до минус 15 градусов, что ниже нормы почти на 5 градусов. Можно сказать, что крещенские морозы в 2019 году состоятся.