РИАМО - 17 янв. Подмосковные власти будут компенсировать социально незащищенным категориям населения половину расходов на утилизацию мусора, соответствующий закон приняли в четверг депутаты Московской областной думы.

Законопроект был разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с Жилищным кодексом РФ, которым с 1 января 2019 года предусмотрено включение в структуру платы за коммунальные услуги новой составляющей – графы «обращение с твердыми коммунальными отходами», уточнила на заседании думы исполняющая обязанности министра социального развития Московской области Надежда Ускова.

«Отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, в рамках меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги с 1 января 2019 года будет предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 50%», - сказала Ускова.

Также документом установлено, что лицами предпенсионного возраста будут считаться граждане 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно при наличии у них страхового стажа, необходимого для начисления страховой пенсии по старости, уточнила Ускова.

Большинство депутатов поддержали законопроект сразу в трех чтениях.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.