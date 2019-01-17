РИАМО – 17 янв. На 99-м году жизни скончался прославленный фронтовой кинооператор Борис Соколов, его не стало 16 января, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Ушел из жизни легендарный фронтовой кинооператор, наш прекрасный друг и замечательный человек Борис Соколов. Всю Великую Отечественную войну до победного конца прошел Борис Александрович с камерой в руках. Это его и его товарищей победные кадры водружения советского флага на Рейхстаг мы видим на кадрах хроники. Он также был свидетелем подписания договора о капитуляции Германии», – отмечается в сообщении.

Соколов прошел окончание войны с регулярными войсками Забайкальского фронта и его съемки вошли в фильм «Разгром Японии».

«За свое бесстрашное служение профессии, мастерство и отвагу Борис Александрович награжден многими медалями и орденами, в числе которых: «Красная звезда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», – добавляется на сайте.

В материале подчеркивается, что с уходом Соколова закончилась эпоха фронтовых кинооператоров ВОВ.

«Союз кинематографистов РФ, Гильдия кинооператоров СК России и все, кто знал и любил этого человека скорбят об утрате», – заключается в сообщении.

Соколов родился в 1920 году 13 февраля. В 24 года его направили на фронт в звании капитана. Соколов снимал сражения в Польше и Германии.