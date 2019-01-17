РИАМО – 17 янв. Похитители потребовали выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков с сухогруза MSC Mandy, сообщает РИА Новости.

Контейнеровоз MSC Mandy, шедший под панамским флагом, был атакован вооруженными людьми в Гвинейском заливе в ночь с 1 на 2 января. На борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины. Пираты проникли на борт и забрали с собой шесть членов команды, среди которых капитан, старпом, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и кок. Похищения не редкость для этого региона, это «бизнес», за которым, скорее всего, стоят нигерийские пираты.

«Переговоры ведет не напрямую судовладелец, а посредники, обычно такие компании находятся в Англии. Это обычная деятельность. Выкуп и люди – обмен происходит одновременно практически», – отметил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

Где сейчас содержатся похищенные, неизвестно, но обычно это джунгли. Также пока нет информации о времени следующего контакта с захватчиками и сумме выкупа.

«Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики», – заключил Фишов.

Ранее российское посольство в Бенине подтвердило, что все шесть членов экипажа грузового судна, похищенные у берегов этой страны, – граждане России.