РИАМО - 17 янв. Депутаты Московской областной думы поддержали в четверг создание Одинцовского городского округа на территории Одинцовского района Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Согласно проекту закона объединяются территории городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципального района и территория городского округа Звенигород, муниципальные образования утрачивают статус муниципальных образований», - сказал глава района Андрей Иванов, представляя законопроект.

Он отметил, что этот вопрос обсуждали с 2015 года, когда создание городского округа поддержала общественная палата муниципалитета. В течение 2018 года по району прошли публичные слушания. Инициатива имеет обоснование как с управленческой, так и с экономической точки зрения.

«Создается единая система власти, которая исключит дублирование функций, удастся существенно сократить число чиновников и заработную плату. Вместо 17 бюджетов создается единый консолидированный бюджет. Не говоря уже о военных городках, которые были заброшены десятилетиями и пришли в упадок. Благодаря усилиям губернатора Московской области их начали передавать региону и вливать в них средства», - уточнил Иванов.

Законопроект в третьем чтении поддержали 36 депутатов, против проголосовали пять депутатов, никто не воздержался.

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