РИАМО – 17 янв. В Госдуме решили не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Газета.ru.

Взаимодействие между российской стороной и Советом Европы приостановлено из-за длительной кампании, направленной против России.

«В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФ взносов в бюджет Совета Европы», – говорится в сообщении.

Конфликт в отношениях России и Совета Европы обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.