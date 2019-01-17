РИАМО – 17 янв. В Госдуме решили не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Газета.ru.
Взаимодействие между российской стороной и Советом Европы приостановлено из-за длительной кампании, направленной против России.
«В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФ взносов в бюджет Совета Европы», – говорится в сообщении.
Конфликт в отношениях России и Совета Европы обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.
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