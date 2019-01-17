РИАМО - 17 янв. Цветочный трипс обнаружили в срезах роз из Кении при проверке на фитосанитарном контрольном посту в Москве, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В январе 2018 года на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», при досмотре срезов цветов роз одноголовых, происхождением Кения, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.