РИАМО – 17 янв. Ученые США нашли способ улучшить работу мозга, в результате проведенного исследования они пришли к выводу, что этому способствует физическая активность, сообщает в четверг Газета.ru.

В эксперименте приняли участие 454 человека. Они проходили различные тестирования на физическую активность и работу мозга на протяжении 20 лет. После смерти они также дали разрешение изучить свой мозг.

«Наша исследовательская группа измерила уровень физической активности участников эксперимента, в среднем, за два года до смерти. Затем мы проверили их мозговую ткань после смерти и обнаружили, что большая двигательная активность может оказывать защитное воздействие на мозг», — сказал один из ученых.

Те из них, кто мало двигался, чаще страдали от слабоумия.