РИАМО – 17 янв. Сотрудники Главгостройнадзора Подмосковья оценят качество строительства в ходе проверки на объектах ЖК «Олимпийский», расположенном в Домодедове, для жильцов здесь оборудуют автостоянку на 100 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области приступил к проверке строительства жилого комплекса «Олимпийский» по адресу: Домодедово, микрорайон Центральный, Каширское шоссе.

«Согласно проекту, в состав ЖК «Олимпийский» входят 7-секционный 9-этажный жилой корпус № 1 на 280 квартир и односекционный 12-этажный корпус № 2, рассчитанный на 55 квартир. Общая площадь новостроек составит 32,8 тысячи квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Кроме того, предусмотрено строительство подземной автостоянки на 100 машино-мест, на кровле которой разместятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

«В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На придомовой территории также будут оборудованы места для парковки автомобилей, детские и спортивные площадки, места для отдыха», – дополняется в материале.

Застройщиком выступает – ООО «Мособлстрой № 11».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению монолитных конструкций 6 этажа корпуса №1», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян

Планируемый срок завершения строительства жилого комплекса – четвертый квартал 2019 года, подчеркнул он.