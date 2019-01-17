РИАМО - 17 янв. Капитальный ремонт проведут в помещении здания детской клинической больницы имени святого Владимира в районе Сокольники Москвы, здесь планируют создать единую информационную систему лечебных стационаров, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов известил о согласовании проектной документации для объекта: «Информационно-коммуникационная инфраструктура в ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница святого Владимира» по адресу: Рубцовско-Дворцовая улица, дом 1/3, район Сокольники, ВАО.

«Ежегодно в столице не только модернизируются и обновляются объекты здравоохранения, но и активно совершенствуется качество обслуживания пациентов и процесс записи на прием к специалистам. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проведение капитального ремонта в одном из помещений существующего здания больницы святого Владимира для последующего обновления его информационной инфраструктуры», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он уточнил, что в рамках капитального ремонта подвального помещения больницы предусмотрено размещение аппаратной в строении 2А.

«Проектом запланировано обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры для существующих корпусов с целью создания единой медицинской информационной системы лечебных стационаров», – дополнил Леонов.

Проектными решениями предусмотрено возведение перегородок, установка стальной противопожарной двери, устройство системы фальшпола и монтаж конструкции пандуса.

«Кроме того, предполагается зашивка существующих стен гипсокартоном, установка деревянного однопольного дверного блока, а также окраска стен, перегородок и потолков негорючей краской», – перечисляется в материале.