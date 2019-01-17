РИАМО - 17 янв. Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту мошеннического хищения у жителя столицы 9,3 миллиона рублей под видом продажи помещения, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Мужчина 1974 года рождения заявил в полицию о хищении денежных средств. По его словам, неизвестный с 2014-го по 2017 год, имея умысел на хищение чужого имущества, под предлогом продажи помещения, похитил у него порядка 9,3 миллиона рублей.

«По результатам проверки, следственным отделом МВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сказал собеседник агентства.