РИАМО - 17 янв. В службу горячей линии Комитета государственного строительного надзора города Москвы в 2018 году поступило 6835 звонков, из них 265 обращений требовали выезда инспектора непосредственно на место, еще по 6570 обращениям дана разъяснительная и справочная информация, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Из 265 обращений наибольшее количество звонков поступило по вопросам влияния строительства на соседние дома – 166 обращений; по вопросам законности строительства объектов – 52; о нарушениях при организации строительных работ – 34 и прочие», - отмечается в материале.

Больше всего жалоб и обращений поступило из Центрального административного округа – 37, из Западного – 35, из Юго-Восточного – 29, Троицкого и Новомосковского округов – 28, Южного и Северо-Восточного – по 27.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, обращениям граждан в комитете уделяется особое внимание. Каждый звонок, жалоба, претензия рассматриваются тщательным образом.

Специалисты Мосгосстройнадзора в установленные сроки по всем обращениям граждан дали исчерпывающие ответы как письменно, так и устно.