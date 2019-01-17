РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и Москве на 18 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 33 часа, из-за метели – на 21 час.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской и Тульской областей.

В Подмосковье и Москве 18 января будет облачно, пройдет снег, местами поднимется метель, также ожидаются мокрый снег и гололедица. Ночью порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, днем — 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3-1 градус, днем — 0 – плюс 2 градуса.