РИАМО – 17 янв. В январе наибольшей популярностью у российских туристов пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а также Прага, Рим и Париж, на топ-3 отечественных направлений приходится свыше 45% купленных через онлайн-сервис Tutu.ru билетов, на топ-3 зарубежных - более 22%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса.

«Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru выяснили, куда туристы отправляются отдыхать после новогодних каникул. Были проанализированы все купленные авиабилеты из городов России с датами путешествия с 10 января по 1 февраля. В тройке самых популярных российских городов - две столицы и Сочи. Половину рейтинга занимают южные города: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди европейских городов лидируют Прага, Рим и Париж. В топ-10 также попали сразу три города Германии: Берлин, Дюссельдорф и Мюнхен. Больше всего дней путешественники собираются провести в Берлине, а меньше всего — в Вене.

В ближнем зарубежье самым популярным направлением для посленовогоднего отдыха оказался Минск. На втором месте Тбилиси, замыкает тройку лидеров Кишинев. Самыми длительными в этом сегменте оказались путешествия россиян в Ташкент и Ош.