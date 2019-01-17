РИАМО - 17 янв. Трое неизвестных ворвались в квартиру на улице Окская в Москве, избили, связали и ограбили безработного мужчину, материальный ущерб составил около 755 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

По его словам, 16 января в 19:51 в службу «02» неработающего мужчины поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Окская, 30-4-65.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 19:30 трое неизвестных, позвонив в дверь, ворвались в квартиру по указанному адресу, где нанесли заявителю побои, связали руки брючным ремнем, открыто похитили из сейфа денежные средства в сумме 750 тысяч рублей, телефон сотовой связи, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил около 755 тысяч рублей.

«Пострадавший с ушибленной раной верхней губы обращался в медучреждение, после оказания помощи отпущен», – дополнил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», «д» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».