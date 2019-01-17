РИАМО - 17 янв. «Мострансавто» попросило перевозчика, чей водитель не впустил в автобус в подмосковном Сергиевом Посаде слепого пассажира, применить к водителю меры взыскания, в итоге его уволили, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы предприятия.

«Проверка подтвердила, что 16 января 2019 года в районе 15:30 на остановочном пункте «ЦРБ» водитель не впустил в салон транспортного средства пассажира с ограниченными возможностями с собакой-поводырем», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на основании договора ГУП Московской области «Мострансавто» об оказании комплекса услуг, направленных на обеспечение перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, пассажирские перевозки на маршруте №49 Сергиев Посад – ГАЭС осуществляет компания ООО ТК «РИКО».

«ГУП Московской области «Мострансавто» направило руководству компании требование применить к водителю строгие меры дисциплинарного взыскания. Принято решение об увольнении водителя», - добавил собеседник агентства.

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