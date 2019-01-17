РИАМО - 17 янв. В 2018 году порядка 12 тысяч семей Подмосковья получили единовременное пособие при рождении ребенка, размер пособия при рождении первого ребенка составляет 20 тысяч рублей, второго – 40 тысяч рублей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Хочу напомнить, что право на пособие имеет один из родителей в семьях, где средний доход не превышает величину прожиточного минимума. Главное условие для получения выплаты - регистрация ребенка в Московской области», — сказала Фаевская.

Размер пособия при рождении первого ребенка составляет 20 тысяч рублей, при рождении второго ребенка - 40 тысяч рублей, при рождении третьего и последующего ребенка - 60 тысяч рублей, при рождении двух детей - 70 тысяч рублей на каждого ребенка, при рождении трех и более детей - 300 тысяч рублей на семью.

Услугу можно получить через региональный портал государственных услуг.