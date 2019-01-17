РИАМО - 17 янв. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, что ежемесячные выплаты должны будут быть проиндексированы с 1 февраля, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что данные выплаты получают 12,5 миллионов российских пенсионеров. На данный момент ПФР ожидает индекс инфляции от Росстата.

«С 1 апреля у нас будет увеличение социальных пенсий и пенсий приравненных категорий, кто получает за счет бюджета. Это 3,7 миллиона человек», – сказал Дроздов.

Он уточнил, что индекс – это рост прожиточного минимума в 2018 году в России по отношению к предыдущему, 2017 году. Пока в бюджете страны заложен коэффициент 2,4.

Размер надбавки к пенсии по возрасту увеличили в России с начала 2019 года. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начали получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей, что на 400 рублей больше, чем в 2018 году. Это касается только тех случаев, когда человек получает страховую пенсию по старости.

В случае, если гражданин получает пенсию социальную или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Пенсию по возрасту также не увеличивают для инвалидов I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.