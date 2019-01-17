РИАМО - 17 янв. На железнодорожном переезде в районе 10 километра автодороги Кубинка – Наро-Фоминск 18 января перекроют движение в связи с ремонтом, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

«В связи с производством ремонтных работ 18 января 2019 года с 10:00 до 18:00 часов на 10 километре автодороги Кубинка – Наро-Фоминск запланировано закрытие железнодорожного переезда 218-й километр станции «Акулово», – говорится в сообщении.

Водителям предлагается использовать объезды по автомобильной дороге А-107 ММК и по трассе А-108 МБК.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте», – добавляется в материале.