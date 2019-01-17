РИАМО – 17 янв. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и потребовал 1 миллион рублей компенсации морального ущерба из-за нелицеприятных высказываний о его бизнесе, сообщает РИА Новости.

В начале января Зюганов на заседании Госдумы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением. Политик обвинил бизнесмена в краже «заводов у граждан» и последующей «продаже англосаксам».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – заявил представитель Дерипаски.

По его словам, компания «Русал» – ключевой игрок рынка и обеспечивает 100 тысяч рабочих мест, а высказывание Зюганова о причастности Дерипаски к каким-либо аферам оскорбительно и недопустимо.

«Русал» – российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Основными рынкам сбыта являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея.