РИАМО - 17 янв. Мосгорнаследие согласовало проект реставрации здания электротеатра «Форум», в нем будут проведены работы по укреплению кирпичной кладки, замене аварийных перекрытий, воссозданию штукатурной отделке фасада, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект реставрации здания электротеатра «Форум» по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 14, строение 1. Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения. <…> Перед началом реставрационных работ предусмотрено укрепление всех конструкций и замена перекрытий», – отмечается в сообщении.

Проект здания кинотеатра, построенного в 1916 году в стиле классицизм, был выполнен московским архитектором Федором Кольбе. Его работы отличались классической уравновешенностью, выверенностью фасадных композиций и интерьеров. Воплощением проекта занимался инженер Л.А. Анохин.

«Кинотеатр «Форум» относился к новому типу зрелищных сооружений. Здесь были использованы планировочные приемы, разработанные Шехтелем при строительстве «Художественного» на Арбате. А именно, планировка, заимствованная у театрального здания, но сильно упрощенная и измененная под нужды кинотеатра: небольшая сцена, одноярусный зрительный зал, небольшие кулуары и другое», – заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что сейчас здание не используется и находится в аварийном состоянии. Однако основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе сохранились. Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик. Весь комплекс работ будет контролировать Мосгорнаследие.

В 2018 году частично были разобраны завалы и проведены противоаварийные мероприятия, целью которых была подготовка помещений к работе реставраторов.

Согласованный проект реставрации предполагает разборку поздних перегородок и завалов строительного мусора в подвале и вдоль фасадов, укрепление кирпичной кладки сохранившихся стен, закладку поздних проемов, расчистку вентиляционных каналов, усиление пилонов, поддерживающих перекрытие первого этажа.

«Кроме того, в подвале будут отреставрированы железобетонные своды Монье и заменены аварийные перекрытия. Планируется восстановить историческую конфигурацию кровли и воссоздать на историческом месте слуховое окно», – перечисляется в материале.

Специалисты приведут в порядок штукатурные поверхности фасадов, в том числе, воссоздадут штукатурную отделку с мраморной крошкой на главном фасаде. Отдельное внимание будет уделено реставрации декора и барельефов, а также исторических фонарей, обрамляющих входы.

В интерьерах будут демонтированы поздние напольные покрытия и облицовка стен. Реставраторы воссоздадут декоративное оформление лестницы на второй этаж (белокаменные ступени, металлические перила ограждения), а также декоративное оформление фойе (лепной декор, отделка колон и пилястр искусственным мрамором, балюстрады ограждения лестниц, осветительные приборы). Помимо этого, мастера воссоздадут исторические полы.

Емельянов уточнил, что здание кинотеатра «Форум» предполагается использовать в качестве общественного центра для проведения выставок.