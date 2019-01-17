РИАМО - 17 янв. В Московском областном суде представили нового председателя Алексея Харламова, назначенного на эту должность 15 января, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и другие лица.

«Указом президента Российской Федерации на должность председателя Московского областного суда назначен Алексей Сергеевич Харламов. Алексей Сергеевич начал свою работу в юриспруденции и продолжал до недавнего времени в аппарате Верховного суда Российской Федерации», - сказал Лебедев.

По его словам, Харламов предан своей работе, много времени и внимания уделяет анализу и обобщению судебной практики.

«Он много времени отдает и вопросам правоприменительной практики, и вопросам законотворческой деятельности, подготовке правовых позиций Верховного суда Российской Федерации», - добавил Лебедев.

По его мнению, Харламов будет работать добросовестно, а взаимодействие с коллегами выстроит на хороших отношениях.

«Независимые ветви власти предполагают, все-таки, взаимодействие и консолидацию усилий для того, чтобы наша жизнь менялась, чтобы ту идеологию, те приоритеты, о которых говорит наш президент, мы могли реализовывать на местах. Я в свою очередь хочу поприветствовать Алексея Сергеевича на этой высокой должности и выразить надежду, что в дальнейшем и на районном, и на областном уровне и дальше будем осуществлять эффективное взаимодействие», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он также обратился со словами благодарности ко всему судейскому корпусу региона.

«Хочу пожелать, Алексей Сергеевич, вам успехов в этой очень специфичной работе. Насколько я наслышан, знаю, вы пользуетесь высокой профессиональной репутацией, высокими личными качествами. Желаю вам успехов», - заключил губернатор.

В свою очередь Харламов высказал слова благодарности и признательности за оказанное доверие руководить одним из крупнейших судов в России.

«Для меня работать в замечательном коллективе судей аппарата Московского областного суда большая честь, в коллективе высоких профессионалов, преданных делу служения правосудию, чья квалификация и жизненные принципы подтверждены опытом работы, качеством в условиях высокой служебной нагрузки», - сказал Харламов.

Ранее председателем Мособлсуда был Василий Волошин, который в настоящее время является председателем Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

«Уважаемые коллеги, позвольте мне поблагодарить вас за совместную работу. За 11 лет нам приходилось с вами решать много важных, порой очень сложных задач, основываясь на доверии друг к другу и ответственности к тем вопросам, которые перед нами ставили», - сказал Волошин.

Алексей Харламов родился 25 января 1975 года. С 11 марта 1993 года по ноябрь 2002 года он занимал различные должности в аппарате Верховного суда РФ. С ноября 2002 года Харламов был помощником председателя Верховного суда. В декабре 2006 года Харламов был назначен руководителем секретариата председателя Верховного суда России. С июня 2010 года был судьей Верховного суда.

В августе 2014 года Харламов стал председателем судебного состава докладчиков президиума Верховного суда России. С марта 2015 года он являлся членом президиума Верховного суда.