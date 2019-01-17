РИАМО - 17 янв. Программа реновации жилого фонда стала самой популярной темой в обращениях граждан в департамент градостроительной политики столицы в прошлом году, доля подобных обращений составила 59%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В минувшем году мы рассмотрели 6655 обращений граждан, связанных с программой реновации, что составило 59% от общего числа поступивших обращений граждан. Эти цифры говорят сами за себя. Начав реализацию программы реновации, мэр Москвы Сергей Собянин и правительство Москвы предложили решение одной из самых главных проблем, волнующих жителей», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что анализ обращений свидетельствует о том, что в целом жители города поддерживают программу реновации.

«Несмотря на то, что программа уже сформирована и внести какие-то коррективы туда невозможно, к нам до сих пор поступают обращения о включении в реновацию новых домов. И таких обращений не так уж мало – 11% от общего числа», – подчеркнул Левкин.

Он отметил, что треть всех обращений по реновации связана со сроками переселения из старых домов в новые. Темпы работы сейчас высокие – в 2018 году жители 47 домов уже стали новоселами.

Руководитель департамента напомнил, что вся градостроительная документация, необходимая для реализации программы реновации, будет разработана до 1 августа 2019 года. По мере утверждения документации, но не позднее 31 декабря, будут разработаны этапы реализации программы с указанием сроков их выполнения. Только после этого станут известны приблизительные сроки переселения домов.

«Еще одной темой обращений стал выбор «стартовых» площадок для строительства новых домов. Ей было посвящено 12% обращений граждан. На сегодняшний день власти города определили адресный перечень из 308 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом более 4,6 миллиона квадратных метров», – уточнил Левкин.

Он добавил, что в проработке находится еще 50 «стартовых» площадок площадью 600 тысяч квадратных метров. Это дополнительно позволит переселить 96 домов на 8,6 тысячи квартир, в которых проживает не менее 22 тысяч москвичей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.