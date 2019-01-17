РИАМО – 17 янв. Социологи «Левада-Центра» выяснили, что 61% россиян стыдится вечной бедности и неустроенности, 45% респондентов стыдно за распад Советского Союза, сообщает Газета.ru.

«Кроме этого, граждан беспокоит взаимное неуважение и хамство (37%) и отставание от западных стран (24%)», - говорится в сообщении.

Предметом гордости для опрошенных россиян стали Победа в Великой Отечественной войне (87%), освоение космоса (50%), возвращение Крыма в состав страны (45%), отечественная литература (40%) и достижения в науке (37%).

Также социологи выяснили, что жители России связывают мысль о своем народе с историей и прошлым (53%), территорией (35%), природой (25%), а также государством (22%).

Исследование «Левада-Центра» было посвящено проблеме национальной идентификации россиян. В опросе, который прошел в ноябре-декабре 2018 года, приняли участие около 1,6 тысячи жителей страны.