РИАМО - 17 янв. После вмешательства Минэкологии фирма в подмосковной Ивантеевке ликвидировала свалку на площади 800 квадратных метров, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора проверили исполнение предписания, выданного ООО «АРИС-М», которое ведет торговую деятельность в городском округе Ивантеевка.

«Ранее общество было уличено в организации незаконной свалки коммунальных отходов на площади около 800 квадратных метров, местами навалы мусора достигали 4-метровой высоты. Минэкологии оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей и потребовало ликвидировать свалку», – говорится в сообщении.

Повторная проверка показала, что нарушители исполнили предписание ведомства раньше установленного срока: отходы вывезли на место законного размещения, а территорию привели в порядок.