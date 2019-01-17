РИАМО - 17 янв. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с этого года усилит контроль при выдаче разрешений на такси для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверок в 2018 году в Подмосковье аннулировано более 56 тысяч разрешений на осуществление деятельности такси, из которых 24 тысячи разрешений – это компании, которые оформили разрешения на машины, находящиеся у них по договору аренды. При этом 1,65 тысячи фирм-однодневок прекратили существование и более половины из них не заплатили ни одного рубля налогов в бюджет.

«90% организаций, получивших разрешения по договору аренды, не соблюдает требования законодательства в части безопасности перевозок легковым такси. За 2018 год было совершено свыше 270 ДТП с участием недобросовестных организаций, при этом в ДТП погибло 11 человек, а ранено более 200 человек. Это еще одна причина усиления контроля при выдаче разрешений», – отмечается в материале.

Предоставляемые заявителями документы и сведения будут проходить комплексные проверки при рассмотрении заявлений на выдачу разрешений. Деятельность организаций, нарушивших закон, уже проверяется налоговыми и правоохранительными органами. Кроме того, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона совместно с департаментом транспорта Москвы договорились и синхронизировали мероприятия по контролю за недобросовестными компаниями такси.

Разрешения на такси в Московской области получить очень просто и абсолютно бесплатно: нужно всего лишь заполнить заявку на портале региональных госуслуг в электронном виде. Если автомобиль соответствует фирменному цвету такси Московской области, а владелец авто является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то владелец авто получает разрешение на ведение деятельности такси на территории Московской области и Москвы.

Кроме этого, ведомство приняло решение в 2019 году сократить сроки выдачи разрешений до пяти дней.