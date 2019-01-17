РИАМО - 17 янв. Автомобилистов в Москве в четверг призвали быть особенно внимательными при парковке из-за ожидающейся метели, гололедицы и сильного ветра, сообщается на сайте столичного паркинга.

По прогнозам синоптиков, в четверг в городе ожидаются снег, метель, гололедица, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

«В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов внимательнее выбирать места для парковки. Не оставляйте машины возле деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, чтобы избежать аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, снега, обледенения и метели.