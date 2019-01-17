РИАМО - 17 янв. В Подмосковье по подозрению в получении взятки задержаны начальник отдела полиции Ликино-Дулева и командир отделения взвода патрульно-постовой службы «Орехово-Зуевское», по данному факту назначена служебная проверка, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД России.

«Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Московской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали начальника Ликино-Дулевского отдела полиции и командира отделения взвода батальона ППСП МУ МВД России «Орехово-Зуевское», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, с марта 2018 года по 15 января 2019 года в общей сложности они получили от предпринимателя 130 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за незаконное использование труда иностранных рабочих.

В отношении полицейских следственными органами принято процессуальное решение.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – отмечается в материале.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

По данным ГСУ Следственного комитета по Московской области, в настоящее время подозреваемых сотрудников полиции допросили. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.