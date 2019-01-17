РИАМО - 17 янв. В центре Москвы блогеры ради съемок перекрыли три полосы движения транспорта на Новом Арбате, по данному факту полиция начала проверку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Информацию такую получили. По данному факту начата проверка. Сейчас устанавливается их местонахождение», - сказал собеседник агентства.

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко отметил, что пока жалоб в связи с правонарушением не поступало.

«Жалоб от жителей по данному факту не было. Но, если будут жалобы, мы, конечно, на это отреагируем и потребуем принятия действий», - уточнил Бабенко.

Ранее известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц ради съемок клипа на совместную композицию перекрыли три полосы Нового Арбата. Это вызвало гнев пользователей социальных сетей.

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