РИАМО – 17 янв. Благодаря работе Роспотребнадзора и Роскомнадзора на территории России будет ограничен доступ к информации о продаже «веселящего газа» на 73 интернет-ресурсах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В 2018 году специалисты Роспотребнадзора выявили факты розничной продажи закиси азота для использования в неположенных целях. Чтобы предотвратить противоправное распространение вещества, территориальные управления ведомства направили соответствующие заявления в суды.

«В настоящее время на основании вступивших в силу судебных решений Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к информации на 73 интернет-ресурсах о продаже закиси азота (химическая формула N2О) для индивидуального потребления», – говорится в сообщении.

В частности, с 35 интернет-ресурсов запрещенная информация удалена. Операторами связи ограничивается доступ к 27 страницам сайтов, администрация которых не выполнила требования Роскомнадзора. Владельцам и провайдерам хостинга 11 сайтов направлены уведомления об ограничении доступа к запрещенной на территории России информации.