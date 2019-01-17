РИАМО - 17 янв. На открытии торгов, по данным Московской биржи, рубль незначительно растет к евро и слабо снижается к доллару, сообщает Газета.ru.

«Согласно данным на 10:10 по московскому времени, расчетами на «завтра» курс доллара вырос на 3 копейки до 66,4 рубля», - говорится в сообщении.

В свою очередь, курс евро к рублю уменьшился на 6 копеек. На торгах он достиг показателя в 75,56 рубля.