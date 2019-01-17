РИАМО - 17 янв. Три здания в усадьбе XVIII века на территории Воронцовского парка на юго-западе Москвы ждут ремонтно-реставрационные работы в 2019 году, все работы на объектах должны быть завершены в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Реставрацию объектов доверят победителям трех конкурсов с ограниченным участием. При определении победителей большое внимание будет уделено неценовым критериям, отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Три конкурса с ограниченным участием определят будущих исполнителей контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ в зданиях, которые входят в архитектурный ансамбль усадьбы «Воронцово». Причем неценовой критерий будет играть определяющую роль при выборе подрядчиков. Комиссия будет учитывать квалификацию, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта выполнения подобных контрактов и деловую репутацию каждого участника», – сказал Дегтев.

Первый конкурс предусматривает выполнение работ в восточном флигеле усадьбы по адресу: Воронцовский парк, дом 7. Еще один конкурс определит исполнителя работ по реставрации Южного служебного корпуса усадьбы по адресу: Воронцовский парк, дом 8. Третий конкурс предусматривает проведение ремонта на западном флигеле усадьбы по адресу: Воронцовский парк, дом 6.

Все работы на объектах должны быть завершены в 2020 году. Заявки для участия в процедурах принимаются до 23 января. Рассмотрение и оценка заявок состоятся 30 января 2019 года.

В 1744 году строительство «подмосковного Версаля» на этой земле начал князь Петр Репнин. Тогда был выстроен новый барочный господский дом, устроены террасные пруды и французский парк.

Переломным периодом в истории усадьбы стали события 1812 года. Тогда бывший предводитель московского дворянства Николай Обресков организовал на территории усадьбы строительство управляемого воздушного шара, но секретная миссия провалилась. Французы знали о шаре и в сентябре 1812 года разграбили господский дом усадьбы.

С начала ХХ века усадьба успела побывать совхозом, тюрьмой для привилегированных заключенных, опытным хозяйством. Комплексные реставрационные работы на объекте начали в 2006 году.