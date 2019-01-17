РИАМО - 17 янв. Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил в ходе Гайдаровского форума, что технологии в области государственного финансового контроля давно устарели.

«В области государственного финансового контроля у нас технологии контроля устарели. По большому счету мы контролируем так же, как делали это 10, 50 лет назад. При этом с учетом возросшего количества задач и полномочий обеспечить эффективный контроль за реализацией достаточно непростая задача», - сказал Данчиков.

Он добавил, что необходимо стремиться к «невидимому» и «неощутимому» контролю. Кроме того, эффективность контрольных мероприятий повысит цифровизация.

«Для того, чтобы нам сделать нормальную технологическую модель, мы должны разобраться во всей совокупности различных видов контроля. Многие инструменты для внутреннего контроля можно просто автоматизировать. Основной для себя инструмент повышения эффективности мы видим в автоматизации и цифровизации контроля. Но это не значит просто раздать всем контролерам iPad, внедрить электронный документооборот. Умный контроль не может быть без цифровизации самой системы государственного управления», - уточнил Данчиков.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.