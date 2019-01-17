РИАМО - 17 янв. Пожар произошел на балконах и частично в квартире дома на улице Флотская в столице, пожарные спасли четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 10:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Флотская, дом 78, где происходило загорание на балконе и частично в квартире, расположенной на пятом этаже, а также на балконе шестого этажа 22-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены четыре человека, десять человек были выведены. Двух человек осматривают медики», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами 10:41 пожар был ликвидирован. На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало.