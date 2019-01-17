РИАМО – 17 янв. Известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц ради съемок клипа на совместную композицию перекрыли три полосы улицы Новый Арбат, чем вызвали гнев пользователей в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

На своей странице в Instagram исполнитель DAVA поделился с поклонниками видео со съемок.

«Прогулялись по Арбату с новым треком», – написал артист.

В клипе приняли участие люксовые автомобили – Mercedes и Porsсhe.

Пользователи возмутились поведением блогеров и обрушились на них с критикой, отметив, что таким образом молодые люди создали опасную ситуацию на дороге.

«Жаль, никто из водителей по башке не настучал», – написал один из пользователей.

Певица Yaxana создала пробку на МКАД, устроив откровенные танцы>>