РИАМО – 17 янв. Известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц ради съемок клипа на совместную композицию перекрыли три полосы улицы Новый Арбат, чем вызвали гнев пользователей в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.
На своей странице в Instagram исполнитель DAVA поделился с поклонниками видео со съемок.
«Прогулялись по Арбату с новым треком», – написал артист.
В клипе приняли участие люксовые автомобили – Mercedes и Porsсhe.
Пользователи возмутились поведением блогеров и обрушились на них с критикой, отметив, что таким образом молодые люди создали опасную ситуацию на дороге.
«Жаль, никто из водителей по башке не настучал», – написал один из пользователей.
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