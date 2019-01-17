17 января отмечают день детей-изобретателей. В этот день родился Бенджамин Франклин, не только известный политик, но и ученый, который в 12 лет создал свое первое изобретение – ласты для рук. В последнее время детей стало модно развлекать наукой – в Московском регионе открылось несколько музеев нового формата, где школьники и малыши могут примерить на себя роль ученого. Редакция РИАМО составила подборку самых интересных интерактивных музеев, кванториумов и технопарков в Подмосковье и Москве.

Кванториум «Вкусная лаборатория» в Красногорске

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Первый пищевой кванториум «Вкусная лаборатория», расположенный в подмосковном Красногорске, рассчитан на детей от 6 до 13 лет и работает в форме квеста. Дети знакомятся с технологиями пищевого производства и готовят собственный торт мечты, принимают участие в приготовлении шоколада и йогурта, создают ароматы при помощи аппарата «гигантский нос» и даже ликвидируют аварию на производстве. Так что за 2,5 часа ребята не успеют соскучиться. Процесс обучения максимально адаптирован под игру, завершающуюся чаепитием с вручением сладких конструкторов в подарок.

Само пространство «Вкусной лаборатории» выглядит, как сказочная, но при этом максимально реалистичная фабрика. Как настоящие повара-профессионалы, ребята работают в цехах в бахилах и шапочках, так что все санитарные нормы соблюдены. Экскурсии проводятся для групп от 15 до 45 человек, так что сводить туда ребенка удастся только в компании друзей или одноклассников.

Где: г. Красногорск, Ильинский тупик, 6

Стоимость: 1350 рублей за занятие с человека

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Королевский «Кванториум»

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Детский технопарк «Кванториум» в Королеве – то место, где ребенок может экспериментировать и совершить первые шаги в реализации своего творческого и научного потенциала, освоить азы современных технологий в одном или нескольких кружках-квантумах. Среди них – Космоквантум, Робоквантум, Промышленный дизайн, Наноквантум, IT-квантум. В сопровождении высококвалифицированных преподавателей здесь можно научиться работать в программах трехмерного моделирования, заниматься программированием, собирать роботов, создавать голограммы, а также определиться с планами на будущее и поступлением в вуз.

Здесь все серьезно – первый 60-часовой вводный модуль длится 3 месяца. По завершении курса лучшие ученики составляют команды из 3-6 человек, каждая из которых начинает работу над собственным проектом, который впоследствии может быть представлен на региональном уровне, а также отправиться на международные конкурсы и олимпиады. Лучшие проекты могут быть воплощены в жизнь.

Где: г. Королев, ул. Пионерская, д. 34

Стоимость: бесплатно для школьников города,

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«Байтик» в Троицке

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«Байтик» – один из технопарков для детей и подростков, где они могут получить представление о различных профессиях и освоить современные электронные технологии, а также научиться работать в команде для создания собственных проектов.

Основанный еще в 1986 году как компьютерный центр, сегодня технопарк проводит занятия по направлениям, связанным с информационными технологиями. Среди них – веб-дизайн, робототехника, IT-школа, системное администрирование, воздушно-инженерная школа, видеомонтаж и видеосъемка, трехмерное проектирование и другие. В центре постоянно работает веб-студия, детский IT-технопарк и антикафе, а в каникулы проводятся занятия в летней IT-школе.

Где: г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 11

Стоимость: около 3000 рублей в месяц за курс, в зависимости от продолжительности и интенсивности

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Экспериментариум

Музей занимательных наук «Экспериментариум» в Москве – пожалуй, одно из лучших мест для того, чтобы привить юным исследователям интерес к науке. В залах «Акустика», «Оптика», «Магнетизм», «Электричество», «Водная комната», «Головоломки», «Механика», «Космос» расположено более 300 экспонатов, с помощью которых ребенок может узнать о разных областях науки. Больше всего здесь будет интересно школьникам младших и средних классов: на контрасте с традиционными музеями, где к экспонатам прикасаться запрещено, здесь их не только можно, но и нужно трогать – исследовать, собирать, дергать, прыгать и кричать, что, несомненно, понравится маленьким экспериментаторам. Кроме постоянной экспозиции, предусмотрена насыщенная программа – можно записаться на мастер-класс или отдельный образовательный курс. Например, на курсах «Экспериментариума» можно заняться робототехникой и научиться пилотированию квадрокоптера. В праздники, выходные и дни школьных каникул в музее проводят научно-развлекательные шоу и мастер-классы, во время которых дети научатся готовить сахарную вату и получать огонь без спичек, а также увидят «поющий» воздух и фиолетовый костер.

Где: Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 11.

Стоимость: дети – 450 рублей за занятие, взрослые – 450–550 рублей

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Интерактивный музей «Живые системы»

«Живые системы» – музей, посвященный устройству человека и других живых существ. 130 интерактивных экспонатов организованы в тематические зоны. В зоне «Измерь себя» ребенок начинает знакомство с собственным организмом, зона «Сердечно-сосудистая система» поможет узнать о назначении клеток крови и происхождении легенд о вампирах, зона «Дыхательная система» расскажет о легких и кислороде, а дополнит картину зоны «Пищеварительная система», «Опорно-двигательная система», «Регуляторные системы», «Репродуктивная система», «Эволюция» и «Восприятие».

Зона «Трудности привычного» посвящена людям с ограниченными возможностями, для которых обычные действия сопровождаются огромными сложностями. В этой зоне организаторы музея не только рассказывают о том, как современная наука помогает инвалидам, но и обращает внимание маленьких посетителей на проблемы, с которыми связана их жизнь.

Еще одна зона – «Флорариум» – место, где можно изучить под микроскопом различные виды растительного и животного мира, а также посмотреть на экзотических животных и растения. Как и в «Экспериментариуме», в музее «Живые системы» есть собственная программа шоу и мастер-классов, многие из которых посвящены организму и органам чувств.

Где: Москва, ул. Бутырская, д. 46.

Стоимость: 450-550 рублей – дети, 450-650 рублей – взрослые.

Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана

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Сеть образовательных центров при «Бауманке» направлена на создание нового поколения молодых инженеров и состоит из Центра детского инновационного творчества, Технопарка и целой сети филиалов. На курсы и мастер-классы «Инжинириума», в отличие от многих других заведений подобного рода, ждут школьников начиная с 1-го класса. Помимо стандартного «Курса молодого инженера», юных слушателей готовы учить 3D-моделированию, робототехнике, основам программирования, ракетостроению, промышленному дизайну и другим направлениям.

Где: г. Москва, Госпитальный пер. 4/6 с. 1.

Стоимость: 1700 рублей за одно занятие, полный курс – 36 занятий.

Детский технопарк «Наукоград МФЮА»

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Технопарк при МФЮА состоит из нескольких лабораторий, адресованных старшим школьникам от 12 лет. В лаборатории «Архитектура/Геоинформатика» учат создавать архитектурные и ландшафтные проекты, а также работать с 3D- принтерами и квадрокоптерами. В лаборатории «Графический/Промышленный дизайн/Видеопроизводство» научат основам графического и промышленного дизайна, 3D-анимации и видеомонтажа, в лаборатории «Информационные технологии VR & AR» можно научиться создавать сайты и приложения, а также освоить основные языки программирования, а на направлении «Робототехника/Нейротехнологии» - программировать модели роботов.

Помимо этого, в образовательном пространстве работают кинолекторий, кафе-коворкинг и экспозиция, посвященная развитию науки и техники.

Где: г. Москва, м. «Калужская, ул. Введенского, 1а.

Стоимость: 12 тысяч рублей – за любую программу обучения в 36 часов (2,5-3 месяца)

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