РИАМО - 17 янв. Прошедшей ночью в подмосковных Черустях температура воздуха опускалась до минус 18,9 градуса, в Москве минимальное значение температуры составило около минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Промежуточный антициклон с запада принес в Московский регион прояснения. Там, где они были, воздух под утро сильно охладился. Так, на юге Москвы было почти минус 11 градусов, на юго-западе термометр показал почти минус 10 градусов.

«В пределах МКАД температура оказалась в пределах минус 6-7 градусов. Центр города, как обычно, самый теплый район мегаполиса, отмечена температура минус 5,9 градуса. В Подмосковье разброс температуры был еще больше. Так, в Клину было минус 6,1 градуса при облачной погоде. А в Черустях, где небо прояснилось, мороз усилился до минус 18,9 градуса», - говорится в сообщении.

На территории Московской области в четверг прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, сильный снегопад с метелью и гололедица.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, снега, обледенения и метели.