РИАМО - 17 янв. Воспитанники московской «Специальной коррекционной школы для слепых и слабовидящих» будут изучать географию по специальным глобусам, которые разработали специалисты «МосТрансПроекта» и распечатали на 3D-принтере, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Специалисты «МосТрансПроекта» по просьбе столичной школы разработали макет тактильного настольного глобуса, а затем напечатали его на 3D-принтере в двух размерах – диаметром 14 и 28 сантиметров. Всего учащимся было передано десять глобусов», – сообщил начальник отдела медиаконтента и визуализации ГБУ «МосТрансПроект» Юрий Савин.

С помощью таких глобусов дети с физическими особенностями наощупь смогут изучать очертания Земли и определять, где расположены континенты и океаны.

«Созданные нашими специалистами на 3D-принтере глобусы – легкие и компактные. Глобус диаметром 14 сантиметров весит всего 152 грамма, поэтому его удобно держать в руках даже ученикам начальных классов. Чтобы незрячий ребенок мог найти нужную точку планеты, на нем полностью воссоздан рельеф. Например, можно пощупать Гималаи. Все материки и острова приподняты над уровнем моря, что тоже позволяет легко определить любой объект. Расположение континентов, островов и морей при этом строго соответствуем картам», – отметил Савин.

Ранее «МосТрансПроект» передал в московскую школу для слепых и слабовидящих один тактильный глобус и один тактильный макет Луны, который также распечатали на 3D-принтере.