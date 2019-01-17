РИАМО - 17 янв. Общественно-деловой центр планируется построить в Щербинке новой Москвы, площадь объекта составит 26 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры

Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Щербинка, участок 4. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рассматриваемая территория расположена <…> в общественной зоне вдоль Варшавского шоссе. Общественно-деловой центр запланирован переменной этажности от трех до восьми этажей. Общая площадь объекта составит 26 тысяч квадратных метров. Для посетителей предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 250 машино-мест», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В новом общественно-деловом центре возможно размещение культурных, спортивных и развлекательных объектов, а также магазинов, кафе, ресторанов и объектов бытовых услуг. Окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования.

Земельный участок площадью 1,12 гектара, предназначенный под строительство объекта, будет выставлен на торги.

«Создание комфортной жилой среды, строительство новых объектов с культурной, социальной и деловой функцией сегодня имеет большое значение. Появление многофункционального центра улучшит инфраструктуру и доступность населения к услугам, будет способствовать появлению новых рабочих мест», – добавила Княжевская.