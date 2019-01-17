РИАМО - 17 янв. Подмосковные полицейские задержали двух охранников супермаркета, которые подозреваются в краже алкоголя и денег из касс магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два уроженца Ростовской области в возрасте 25 и 31 года, подозреваемых в совершении кражи.
«Установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками охраны супермаркета, расположенного на улице Молодежная, дождались закрытия продуктового магазина и аптечного пункта, откуда впоследствии похитили алкогольную продукцию и денежные средства, находящиеся в кассах. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
По ее словам, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей. Мужчины пояснили, что похищенные деньги потратили на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточняется в материале.
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