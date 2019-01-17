РИАМО - 17 янв. Неизвестный украл экскаватор-погрузчик из промзоны на Боровском шоссе в новой Москве, материальный ущерб составил порядка 2,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 16 января в 09:34 в службу «02» от индивидуального предпринимателя поступило сообщение об угоне транспорта по адресу: Москва, поселение Марушкинское, Боровское шоссе, 28-й километр, промзона, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 17:00 14 января до 09:00 16 января по указанному адресу неизвестный, взломав на воротах навесной замок, проник на неохраняемую территорию промзоны, откуда совершил кражу принадлежащего заявителю экскаватора-погрузчика JCB 3CX», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).