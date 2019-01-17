РИАМО – 17 янв. Положительное сальдо торгового баланса России за 11 месяцев 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, показатель по итогам года может превзойти рекорд 2011 года в 198 миллиардов долларов, сообщает Газета.ru.

Данные о торговом балансе РФ приводит французская газета Les Echoes, которая ссылается на информацию Федеральной таможенной службы РФ.

«В издании отметили, что сальдо торгового баланса России в 2018 году выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В газете добавили, что за январь-ноябрь 2018 года объем российской торговли составил 629 миллиардов долларов, а российский экспорт вырос на 27,5% и составил 410,2 миллиарда долларов», – отмечается в материале.

В Les Echoes считают, что при таких темпах роста легко достижим рекорд 2011 года.

Осенью прошлого года сообщалось, что профицит торгового баланса России вырос в 1,6 раза.