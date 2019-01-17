РИАМО - 17 янв. За неделю акции «Елочный круговорот» москвичи принесли на пункты сбора почти 2,6 тысячи новогодних деревьев, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Акция «Елочный круговорот» проходит в Москве с 9 января по 1 марта. Открыты 473 пункта сбора новогодних елок: 13 – на природных территориях и 460 – на территории префектур.

«Приемка елей, сосен, пихт на утилизацию у горожан проводится бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах», – сказал Бирюков.

Акция проводится в столице с 2016 года. В 2017 году в Москве было собрано 565 новогодних деревьев, а в 2018 году – уже около 7 тысяч.