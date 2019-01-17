РИАМО - 17 янв. На территории Московской области в четверг прогнозируется усиление ветра порывами до 18 метров в секунду, сильный снегопад с метелью и гололедица, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 09:00 до 21:00 17 января по Московской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду, снег, местами сильный, метель, гололедица», – говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют убирать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), машину поставить в гараж, при отсутствии гаража припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам на улице советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

При сильном снеге нужно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

«Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них», – уточняется в материале.

При гололедице рекомендуется передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с шипами.