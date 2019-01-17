РИАМО – 17 янв. Министерство иностранных дел Японии выразило протест Москве после того, как сотрудники пограничной службы ФСБ России оштрафовали два японских судна, занимавшихся ловлей рыбы около южных Курильских островов, сообщает Газета.ru.

«Согласно имеющейся информации, 7 января пограничники России проверили два рыболовных суда Японии у острова Кунашир и обязали их выплатить штраф после выявления нарушений. В Токио сочли действия российской стороны неприемлемыми», – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Размер штрафа не уточняется.