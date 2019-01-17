РИАМО – 17 янв. Минобороны РФ намерено добиться запрета пользования социальными сетями для военных не только в период службы, но и для находящихся в запасе, срок действия запрета составит пять лет, пишет газета «Известия».

«Новые правила в отношении уволенных с военной службы распространят на определенную их категорию: речь идет о тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну», – говорится в материале.

Требования по ограничению использования военнослужащими соцсетей, а также размещения информации в СМИ и Интернете были включены в законопроект об изменении ФЗ «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре прошлого года. 8 ноября он был принят в первом чтении. Теперь же запрет хотят распространить и на запасников – изменения уже подготовлены Минобороны и внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.

«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне, либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах», – пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В законе отмечается, что необходимо соблюсти баланс между ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, и потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией.

Если новые поправки будут приняты, то в контракте с Минобороны сразу же будут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.

Как отмечают эксперты, закон будет весьма сложно применять. Некоторые военнослужащие привыкли к публичности в Интернете, и им будет сложно от нее отказаться, тем более что в Сети существует много способов оставаться анонимным.