РИАМО - 17 янв. Для движения автотранспорта открыли все полосы на Ферганской улице в столице, где ранее просел грунт, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Утром 15 января в районе дома 2 на Ферганской улице произошло проседание грунта на проезжей части. На участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыли движение. Объездной путь организовали по Сормовскому проезду. 16 января движение было открыто по одной полосе, автомобилистов и городской транспорт пропускали поочередно – сначала одно направление, потом другое.

«Движение на Ферганской улице полностью восстановлено», – говорится в сообщении.