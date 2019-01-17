РИАМО - 17 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в четверг утром задержали и отменили 45 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
В международном аэропорту «Домодедово» 14 рейсов задержали, еще восемь отменили. В аэропорту «Шереметьево» восемь рейсов задерживаются. Во «Внукове» десть рейсов задержали, пять отменили.
Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.
В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели.
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